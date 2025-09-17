НБА и FIBA запланировали запуск европейской баскетбольной лиги к 2028 году

По предварительным данным, в лиге будут выступать 16 команд

Фото: Динар Фатыхов

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Международная федерация баскетбола (FIBA) рассматривают возможность создания новой баскетбольной лиги в Европе, запуск которой запланирован на 2027 или 2028 годы. Об этом заявил комиссар НБА Адам Сильвер, пишет ESPN.

О планах по созданию европейской лиги НБА и FIBA объявили в марте. По словам Сильвера, откладывать реализацию проекта дольше 2028 года нежелательно.

— Не хотелось бы затягивать с реализацией этой идеи дольше 2028 года. Сейчас как раз есть возможность сделать что-то подобное, — заявил комиссар НБА во время выступления на саммите Front Office Sports Tuned In во вторник.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сильвер отметил, что запуск лиги в 2027 году является «безусловно амбициозным», учитывая существующие организационные вопросы. На начальном этапе планируется использование существующих спортивных объектов в Европе, что позволит избежать крупных инвестиций в инфраструктуру на первом этапе.

По предварительным данным, в лиге будут выступать 16 команд, хотя формат может быть изменен. Ожидается, что в проекте примут участие ведущие европейские баскетбольные клубы, такие как «Реал Мадрид», «Фенербахче» и «Барселона», а также известные футбольные клубы, включая «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Рената Валеева