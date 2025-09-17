В Казани стартовал Kazan Digital Week—2025

Форум собрал около 20 тысяч участников из 76 стран мира

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Казани стартовал международный форум Kazan Digital Week—2025, который станет площадкой для обсуждения цифровой трансформации и внедрения ИИ.

Как заявил раис Татарстана Рустам Минниханов, открывая мероприятие, с каждым годом Kazan Digital Week становится все более масштабным.

— Татарстан готов создать максимальные условия для проведения подобных мероприятий, — подчеркнул он.

Форум собрал около 20 тысяч участников из 76 стран мира. Особым гостем Kazan Digital Week—2025 стал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Форум нацелен на обмен научно-технической информацией и объединение научно-технологических активов для решения задач импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.

Рената Валеева