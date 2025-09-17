В Казани стартовал Kazan Digital Week—2025
Форум собрал около 20 тысяч участников из 76 стран мира
Сегодня в Казани стартовал международный форум Kazan Digital Week—2025, который станет площадкой для обсуждения цифровой трансформации и внедрения ИИ.
Как заявил раис Татарстана Рустам Минниханов, открывая мероприятие, с каждым годом Kazan Digital Week становится все более масштабным.
— Татарстан готов создать максимальные условия для проведения подобных мероприятий, — подчеркнул он.
Форум собрал около 20 тысяч участников из 76 стран мира. Особым гостем Kazan Digital Week—2025 стал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
Форум нацелен на обмен научно-технической информацией и объединение научно-технологических активов для решения задач импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».