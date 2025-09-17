В Татарстане число предложений машин с «роботом» увеличилось на 14,2%

Лидерами по интересу пользователей среди автомобилей с РКПП стали китайские бренды: Chery, Changan, Jetour, HAVAL и Geely

В 2025 году в Татарстане наблюдается интерес к новым автомобилям, оснащенным роботизированной коробкой передач (РКПП). Аналитики «Авито Авто» представили «Реальному времени» данные по предложению и спросу на такие авто в регионе за период январь — август 2025 года.

Эксперты пришли к выводу, что число предложений машин с «роботом» увеличилось на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Лидерами по интересу пользователей среди автомобилей с РКПП стали китайские бренды: Chery (28,8%), Changan (16,7%), Jetour (16%), HAVAL (10,7%) и Geely (7,1%). Самыми востребованными моделями оказались Chery Tiggo 7 Pro Max (7%), Jetour Dashing (6,5%), HAVAL Jolion (4,6%), Chery Tiggo 8 Pro Max (4,5%) и Changan CS35 Plus (4,2%).

В сравнении с прошлым годом, наибольший рост интереса продемонстрировали автомобили марок JAECOO (+26,5%), Chery (+7,9%) и Belgee (+6,3%). Среди моделей пользователи платформы стали уделять больше внимания Chery Tiggo 7 Pro Max (+20,7%).

Что касается предложения, то пятая часть (21,2%) всех автомобилей с РКПП на «Авито Авто» пришлась на марку HAVAL, еще 20,2% — на Chery и 18,6% — на Changan. Таким образом, суммарно эта тройка занимает 60% рынка предложений машин с «роботами». В топ-5 также вошли GAC (8,5%) и Geely (7,9%). Среди моделей по количеству объявлений лидируют HAVAL Jolion (10,5%), Changan CS35 Plus (5,7%), Chery Tiggo 7 Pro Max (5,3%), Belgee X50 (4%) и HAVAL F7 (3,1%).

— Основным драйвером роста предложения на автомобили с роботизированными коробками передач является расширение модельных линеек китайских брендов, адаптированных под российский рынок. В последнее время автоконцерны из Поднебесной делают ставку именно на этот тип трансмиссии. Автовладельцы же, по мере совершенствования технологий, оценили комфорт и экономичность таких коробок. Поэтому в ближайшие годы доля моделей с РКПП, вероятно, будет только расти, — прокомментировал руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.



