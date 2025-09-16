Источник: Зинэтула Билялетдинов может возглавить «Динамо»

В случае назначения экс-тренер «Ак Барса» сменит Алексея Кудашова

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов может возглавить московское «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов рискует быть уволенным на фоне неубедительных результатов команды. После пяти матчей «бело-голубые» идут на 10-м месте в Западной конференции с одной победой и тремя набранными очками.

Кандидатами на пост главного тренера московского «Динамо» называют Зинэтулу Билялетдинова и Романа Ротенберга. Оба специалиста на текущий момент находятся без тренерской работы.

Билялетдинов трижды выигрывал Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом». Весной 2024 года тренер покинул клуб, уступив свое место Анвару Гатиятулину.

Роман Ротенберг ранее тренировал питерский СКА и ушел по окончании прошлого сезона. На сегодняшний день специалист работает в системе московского «Динамо».

Зульфат Шафигуллин