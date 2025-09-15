Новости общества

МВД объявило в розыск екатеринбургского бизнесмена Александра Горбунова

19:03, 15.09.2025

Конкретная статья УК РФ в базе МВД не уточняется

Фото: Динар Фатыхов

МВД России объявило в розыск екатеринбургского бизнесмена Александра Горбунова. Информация об этом содержится в ведомственной базе розыска МВД, с которой ознакомилось РИА «Новости».

— Горбунов Александр... основание для розыска: разыскивается по статье УК, — указано в карточке разыскиваемого лица.

Конкретная статья УК РФ, по которой разыскивается Александр Горбунов, в базе МВД не уточняется.

Рената Валеева

Общество Татарстан

