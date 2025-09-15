Махачкалинское «Динамо» накажут по итогам матча с «Рубином» в Казани
В тренерской зоне гостевой команды были посторонние
Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) может наказать махачкалинское «Динамо» по итогам матча с «Рубином» (0:1) в Казани. Дагестанская команда нарушила регламент турнира.
В технической зоне «Динамо» находился тренер по физподготовке Шихмирза Баламирзаев, отсутствовавший в протоколе матча. В добавленное арбитром время специалист получил желтую карточку за неспортивное поведение.
Ближайшее заседание КДК РФС состоится в пятницу, 19 сентября.
Махачкалинское «Динамо» проиграло в Казани «Рубину» со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Мирлинд Даку в первом тайме игры. «Динамо» после восьми туров занимает 11-е место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».