Шаурмичная «Хан Мангал» в Челнах закрыта на 70 суток из-за нарушений санитарных норм

Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения

Фото: Реальное время

Городской суд Набережных Челнов приостановил деятельность шаурмичной «Хан Мангал» на 70 суток. Причиной послужили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные в ходе проверки Роспотребнадзором, сообщает chelny-biz.

Среди выявленных нарушений: отсутствие необходимых исследований пищевой продукции по показателям безопасности, некачественная дезинфекция помещений или ее полное отсутствие, а также отсутствие медицинского осмотра у одного из сотрудников заведения.

В ходе судебного заседания владелец шаурмичной признал вину и пояснил, что большинство нарушений уже устранены и возникли из-за недостаточного контроля с его стороны.



Рената Валеева