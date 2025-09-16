Новости общества

07:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса

07:00, 16.09.2025

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами туман, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер переменных направлений 2—7 м/с. Утром ожидается порядка +8 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +16 до +21 градуса.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также