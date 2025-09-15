В Нижнекамске Ильнур Гаянов назначен новым прокурором города
Его представление состоялось в формате видео-конференц-связи
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов представил коллективу нового руководителя надзорного ведомства Нижнекамска. Представление состоялось в формате видео-конференц-связи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев.
Ильнур Гаянов, назначенный на должность прокурора города, имеет звание старшего советника юстиции. Его профессиональный путь в юридической сфере насчитывает более 20 лет.
— Уверен, что его опыт и профессионализм помогут в работе по обеспечению законности и правопорядка в нашем районе, — написал Беляев в посте.
