Ольга Харина, ВШЭ: «Взаимоотношения Татарстана и Индии видятся крайне перспективными»

В республике могут открываться индийские производства по линии продуктов питания

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан — перспективный регион для развития сотрудничества с Индией. В республике, например, могут открыться индийские производства, связанные с продуктами питания. Об этом в интервью «РБК Татарстан» рассказала кандидат политических наук, доцент Школы востоковедения Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Ольга Харина.

— Взаимоотношения Татарстана и Индии видятся крайне перспективными. Индийцы рассматривают регион, в котором они могут реализовать свои интересы по линии продуктов питания, их поставкам. Так, в Мамадышском районе Татарстана индийский бизнесмен откроет фабрику по фасовке чая и кофе, — привела пример Харина.

По данным Минтруда республики, в этом году Татарстан может принять более 700 трудовых мигрантов из Индии. Предприятия региона готовы их нанимать и предлагают достойную оплату.

— Если посмотреть на культурно-образовательную сферу, то и в ней может быть много точек соприкосновения. Например, мне известно, что инициативы реализует Казанский федеральный университет: приглашают профессоров из Индии для проведения различных мероприятий. В Казани работает центр культуры Индии и так далее, — сказала она.

При этом Татарстан не является «лидером с точки зрения уже реализуемых представителями Индии проектов». Однако у республики есть потенциал на углубление сотрудничества.

Напомним, предприятия Татарстана подали заявки на трудоустройство более 11,7 тыс. иностранных работников. Среди компаний, которые уже наняли граждан Индии, ООО «Алабуга Девелопмент», ИП Валенза Дмитрий Олегович и Болгарская исламская академия.



Елизавета Пуншева