Какохо: общественные наблюдатели обеспечивают беспристрастность выборов в Татарстане

Он подчеркнул конституционное право граждан на участие в управлении делами государства

Фото: Динар Фатыхов

Член Общественной палаты РФ Тимур Какохо подчеркнул важность работы общественных наблюдателей для обеспечения честности и прозрачности избирательного процесса в Татарстане. Об этом он заявил в ходе телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!».

— Общественные наблюдатели — это прежде всего беспристрастные лица, чья главная задача, в соответствии с духом и буквой закона, — не представлять интересы каких-либо политических партий, а осуществлять объективный мониторинг избирательного процесса на протяжении всего дня голосования. В этом и заключается ценность общественного наблюдения, — отметил Какохо.

Он также сообщил, что в Татарстане за ходом голосования следят более 2 752 общественных наблюдателей.

Какохо подчеркнул конституционное право граждан на участие в управлении делами государства, призвав жителей Татарстана реализовать его на выборах.

— Сегодня мы также избираем свыше 7 500 депутатов местного самоуправления, которым предстоит представлять интересы жителей, — добавил он.

Рената Валеева