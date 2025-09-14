МЧС Татарстана призвало не реагировать на сообщения о дронах
В ведомстве подчеркнули, что в Татарстане режим беспилотной опасности не вводился
ГУ МЧС России по Татарстану обратилось к жителям республики с просьбой не реагировать на SMS-сообщения о приближении беспилотников, которые приходят из соседних регионов. В ведомстве подчеркнули, что в Татарстане режим беспилотной опасности не вводился.
Сообщение гласит: «Главное управление МЧС России по РТ сообщает о том, что в связи с широким охватом смс-рассылки от операторов мобильной связи о приближении беспилотных воздушных судов в Республике Марий Эл такие сообщения могут поступать и абонентам на территории Республики Татарстан».
В настоящее время никаких угроз для населения Татарстана нет. Ситуация в республике остается спокойной.
