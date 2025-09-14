ДТП с участием КАМАЗа, BMW и МАЗа на трассе М-11 унесло жизни двух человек

Два человека погибли и трое пострадали в результате массового столкновения грузовиков КАМАЗ, МАЗ и легкового BMW на 450-м километре трассы М-11 «Нева» в Новгородской области. Авария произошла в субботу около 18:40 в Окуловском округе, пишет РИА «Новости».

По данным ГИБДД, КАМАЗ сначала столкнулся с движущимся впереди BMW, который от удара врезался в барьерное ограждение. Затем КАМАЗ совершил лобовое столкновение с грузовиком МАЗ.

В результате аварии водитель КАМАЗА скончался в карете скорой помощи, а пассажир BMW погиб на месте до приезда медиков. Водитель BMW был госпитализирован в окуловскую больницу, а водитель и пассажир МАЗа доставлены в медицинское учреждение Великого Новгорода.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.

Анастасия Фартыгина