В Татарстане выросло соотношение числа автомобилей на человека

Данным поделился Татарстанстат

Фото: Максим Платонов

По данным Татарстанстата, республике выросло число автомобилей относительно количества жителей республики. Данными портал поделился в своей группе в VK.

Согласно статистике, 357 автомобилей приходится на 1000 жителей республик. Уточняется, что эти цифры известны из данных ГИБДД по Татарстану.



С 2023 года это число выросло на 12 машин, 2 года назад на 1 тыс. жителей приходилось 345 автомобилей.

Наталья Жирнова