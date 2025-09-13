Новости общества

В Татарстане выросло соотношение числа автомобилей на человека

13:27, 13.09.2025

Данным поделился Татарстанстат

Фото: Максим Платонов

По данным Татарстанстата, республике выросло число автомобилей относительно количества жителей республики. Данными портал поделился в своей группе в VK.

Согласно статистике, 357 автомобилей приходится на 1000 жителей республик. Уточняется, что эти цифры известны из данных ГИБДД по Татарстану.

С 2023 года это число выросло на 12 машин, 2 года назад на 1 тыс. жителей приходилось 345 автомобилей.

Аналитики назвали самые популярные авто в Татарстане стоимостью от 3 до 5 млн рублей.

Наталья Жирнова

