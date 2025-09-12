Аналитики назвали самые популярные авто в Татарстане стоимостью от 3 до 5 млн рублей

Отличительной чертой является преобладание кроссоверов китайских марок

Фото: Артем Дергунов

Аналитики проанализировал предпочтения татарстанцев и выяснили, какие новые автомобили стоимостью от 3 до 5 млн рублей пользуются наибольшим спросом. Результатами с «Реальным временем» поделились в «Авто.ру».

По данным на 12 сентября, этот ценовой сегмент является самым массовым, составляя более 45% всех предложений о продаже новых иномарок, официально представленных в России. К концу августа доля этого сегмента выросла до 47%.

Отличительной чертой структуры предложения является преобладание кроссоверов китайских марок. Примечательно, что Татарстан стал единственным крупным регионом, где в топ-5 популярных моделей попал седан.

Топ-5 самых популярных автомобилей в Татарстане (со средней ценой):

Jaecoo J7 (3 448 351 рубль) JETOUR T2 (4 225 231 рубль) Chery Arrizo 8 (3 143 650 рублей) Jaecoo J8 (4 837 671 рубль) Geely Atlas (3 806 890 рублей)

Реальное время / realnoevremya.ru

Большинство представленных автомобилей произведены в 2024 году.

С начала 2025 года цены на новые автомобили в Татарстане снизились. Средняя цена новых легковых машин в августе составила 2,8 млн рублей.

Рената Валеева