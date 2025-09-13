Новости происшествий

За прошедшие сутки в Татарстане потушили восемь пожаров

12:56, 13.09.2025

Больше половины из них произошли в жилом секторе

Фото: Динар Фатыхов

За минувшие сутки, 12 сентября, пожарно-спасательные подразделения Татарстана реагировали на восемь возгораний. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Пять случаев произошли в жилом секторе.

Помимо тушения пожаров, сотрудники службы активно участвовали в других оперативных мероприятиях. Они 14 раз выезжали по ложным вызовам, девять раз взаимодействовали с другими экстренными службами.

Кроме того, пожарные шесть раз привлекались для помощи при ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики произошло одно происшествие. Подробнее о нем писало «Реальное время».

Наталья Жирнова

