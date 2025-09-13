Российские силы ПВО за ночь сбили 42 украинских БПЛА
Больше всех атакам подверглась Ростовская область
По сообщению Минобороны России, за прошедшую ночь с 23:00 12 сентября до 6:00 13 сентября средствами ПВО перехвачены и уничтожены над территорией России 42 украинских БПЛА самолетного типа.
Дроны ликвидированы в 7 регионах России:
- 15 — над территорией Ростовской области;
- 12 — над территорией Белгородской области;
- 10 — над территорией Волгоградской области;
- 2 — над территорией Республики Крым;
- 1 — над территорией Калужской области;
- 1 — над территорией Курской области;
- 1 — над территорией Смоленской области.
Ранее энергоблок Смоленской АЭС атаковали дроны ВСУ.
