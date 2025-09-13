Новости общества

Российские силы ПВО за ночь сбили 42 украинских БПЛА

08:42, 13.09.2025

Больше всех атакам подверглась Ростовская область

По сообщению Минобороны России, за прошедшую ночь с 23:00 12 сентября до 6:00 13 сентября средствами ПВО перехвачены и уничтожены над территорией России 42 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны ликвидированы в 7 регионах России:

  • 15 — над территорией Ростовской области;
  • 12 — над территорией Белгородской области;
  • 10 — над территорией Волгоградской области;
  • 2 — над территорией Республики Крым;
  • 1 — над территорией Калужской области;
  • 1 — над территорией Курской области;
  • 1 — над территорией Смоленской области.

Ранее энергоблок Смоленской АЭС атаковали дроны ВСУ.

