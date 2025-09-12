В Казани ДТП с участием автобуса и легковушки затруднило движение на улице Зорге

Авария полностью перекрыла несколько полос движения, что привело к сильным заторам

Фото: Реальное время

В Казани на улице Рихарда Зорге, недалеко от остановки «Проспект Победы», произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».

Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Renault Symbol. Авария полностью перекрыла несколько полос движения, что привело к сильным заторам.



Анастасия Фартыгина