В Казани ДТП с участием автобуса и легковушки затруднило движение на улице Зорге
Авария полностью перекрыла несколько полос движения, что привело к сильным заторам
В Казани на улице Рихарда Зорге, недалеко от остановки «Проспект Победы», произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил корреспондент «Реального времени».
Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Renault Symbol. Авария полностью перекрыла несколько полос движения, что привело к сильным заторам.
