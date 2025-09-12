«Рубин» завершил трансферную кампанию: кого подписали, кто ушел и с кем сорвались сделки

Команда Рашида Рахимова подписала четырех новичков

Сегодня в полночь в России закрылось летнее трансферное окно. Теперь российские клубы смогут подписать лишь новичков, оставшихся без команды в статусе свободного агента. Казанский «Рубин» был не столь активен, подписав всего четырех новых игроков. Двое новобранцев перешли в клуб в самый дедлайн трансферного окна. Трансферные итоги для «Рубина» — в материале «Реального времени».

Сохранили лидеров, подписали четырех новичков

Главной задачей «Рубина» было сохранить ведущих игроков нынешнего состава, в том числе Мирлинда Даку. Албанец летом вел переговоры с «Зенитом», но трансфер нападающего сорвался из-за финансовых разногласий сторон. В итоге футболист продлил соглашение с казанским клубом. Также свои контракты обновили защитник Игор Вуячич, полузащитник Руслан Безруков (оба — до 2029 года) и опорник Угочукву Иву (до 2028 года).

Усиление требовалось в линию обороны, конкретно — в центр защиты и на фланг. В итоге сюда были подписаны трое из четырех новичков. Самым первым в клуб перешел капитан сборной Гондураса Дениль Мальдонадо. К концу трансферного окна были завершены сделки по Никите Лобову и Андерсону Арройо.

Четвертым новобранцем стал форвард Жак-Жюльен Сиве. Французского футболиста приобрели у «Генгама», выступающего во втором по силе дивизионе Франции. Он должен усилить конкуренцию для Мирлинда Даку и позволит тренерскому штабу улучшить вариативность состава.

Кроме этого, «Рубин» этим летом расстался с целым рядом игроков. Защитник Рустам Ашурматов был продан в иранский «Эстегляль», нападающий Марвин Чуни отдан в аренду в итальянскую «Сампдорию», а полузащитник Валентин Вада покинул команду свободным агентом. Также по арендному соглашению ушел Касра Тахери, вернувшийся в родной для себя иранский чемпионат.

Всего за летнее трансферное окно «Рубин» потратил, по данным портала Transfermarkt, около €5,42 млн. С продажи футболистов клуб «отбил» €750 тысяч.

Пришли: Жак-Жюльен Сиве («Генгам», €2,5 млн), Дениль Мальдонадо («Университатя», €1,6 млн), Андерсон Арройо («Бургос», €1 млн), Никита Лобов («Зенит», €320 тыс.).

Ушли: Рустам Ашурматов («Эстегляль», €500 тыс.), Марвин Чуни («Сампдория», аренда, €250 тыс.), Никита Янович («Тюмень», свободный агент), Валентин Вада («Дамак», свободный агент), Касра Тахери («Пайкан», аренда), Артем Исмагилов («Шинник», аренда).

Заработок на трансферах: €750 тысяч.

Какие сделки сорвались

Трансферы «Рубина» затянулись до начала осени из-за селекционных проблем. Клуб несколько раз был близок к подписанию новичка, но сделки срывались в последний момент. Казанцам приписывали интерес к целому ряду игроков.

Мехди Дорваль («Бари») — крайний защитник даже прибыл в Казань и посмотрел один из матчей «Рубина» на «Ак Барс Арене». Однако футболист не подписал контракт с казанцами по невыясненным обстоятельствам.

— крайний защитник даже прибыл в Казань и посмотрел один из матчей «Рубина» на «Ак Барс Арене». Однако футболист не подписал контракт с казанцами по невыясненным обстоятельствам. Батон Заберджа («Динамо» Албания) — один из первых слухов относительно «Рубина» запомнился болельщикам скорее именем. Батон Заберджи оказался далек от перехода в казанский клуб. Хотя летом защитник все же сменил команду, перейдя в украинский чемпионат.

Юльбер Рамадани («Лечче») — по слухам, опорный полузащитник был предложен «Рубину» его агентами. То ли 29-летний албанец оказался не нужен казанскому клубу, то ли футболист сам не стал рассматривать вариант с переездом в Казань, но сделка не состоялась.

— по слухам, опорный полузащитник был предложен «Рубину» его агентами. То ли 29-летний албанец оказался не нужен казанскому клубу, то ли футболист сам не стал рассматривать вариант с переездом в Казань, но сделка не состоялась. Эрнест Мучи («Бешикташ») — еще один албанский полузащитник рассматривался «Рубином» для усиления атакующего потенциала команды. Казанцы планировали арендовать игрока с правом последующего выкупа. Переход сорвался, а сам Мучи отправился в «Трабзонспор».

— еще один албанский полузащитник рассматривался «Рубином» для усиления атакующего потенциала команды. Казанцы планировали арендовать игрока с правом последующего выкупа. Переход сорвался, а сам Мучи отправился в «Трабзонспор». Самед Баждар («Сарагоса») — испанская сторона, по данным местной прессы, не согласилась продать молодого боснийского форварда в «Рубин» за 3 млн евро. «Сарагоса» требовала больше, а в Казани к этому оказались не готовы.

— испанская сторона, по данным местной прессы, не согласилась продать молодого боснийского форварда в «Рубин» за 3 млн евро. «Сарагоса» требовала больше, а в Казани к этому оказались не готовы. Мурад Эль-Гезуани («Эльче») — лучший бомбардир испанского «Эльче» мог перейти в «Рубин», однако выбрал мексиканскую «Тихуану». По слухам, казанцы предлагали за нападающего €2 миллиона.

— лучший бомбардир испанского «Эльче» мог перейти в «Рубин», однако выбрал мексиканскую «Тихуану». По слухам, казанцы предлагали за нападающего €2 миллиона. Мартин Онгла («Гранада») — камерунский полузащитник даже прошел медосмотр для казанского «Рубина», но в итоге клубы не успели оформить трансфер футболиста. Ожидалось, что камерунец станет последним новичком казанцев в летнее трансферное окно.

Что впереди?

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) еще могут усилить состав новичками. В течение следующих двух недель разрешается подписать футболистов, находящихся в статусе свободного агента. Правда, там есть свои нюансы, которые влияют на получение разрешения от лиги для финального оформления перехода. В любом случае таких подписаний случается мало, поэтому шансы на подписание еще одного новичка в «Рубин» малы.

Зимнее трансферное окно будет открыто с 23 января по 19 февраля. До этого момента команде Рашида Рахимова предстоит сыграть как минимум 14 матчей в чемпионате и Кубке России. Число встреч может увеличиться, если казанцы пробьются в кубковый плей-офф.

Следующий матч «Рубин» проведет уже 12 сентября в Казани с махачкалинским «Динамо». Игра пройдет на казанском стадионе «Ак Барс Арена» и стартует в 19:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин