Роскачество предупреждает о новой схеме обмана с «найденными» криптокошельками
Вместо привычных фишинговых ссылок злоумышленники сразу предоставляют логины и пароли
Мошенники начали рассылать россиянам СМС-сообщения о якобы доступе к криптокошелькам с крупными суммами. Об этом сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Вместо привычных фишинговых ссылок злоумышленники сразу предоставляют логины и пароли, пишет ТАСС.
В сообщениях указаны логин и пароль к поддельному финансовому счету, а также информация о большом балансе. К этому добавляется ссылка на фальшивую платформу и предупреждение о конфиденциальности данных.
— Ключевой элемент схемы — создание у жертвы ощущения, что она случайно получила доступ к чужим деньгам, — пояснили эксперты. После перехода на сайт пользователи видят интерфейс, напоминающий криптобиржу, но с ошибками и недочетами.
При попытке вывести средства система требует «повысить статус», пополнив счет реальными деньгами. На этом этапе мошенники получают настоящие деньги, а «миллионы» на счете оказываются вымышленными.
— Если у вас просят деньги, чтобы дать денег вам, — это классическая схема обмана. Ни одна легальная платформа не работает с паролями через СМС и не взимает плату за вывод средств, — подчеркнул Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества. Он также рекомендовал блокировать отправителей таких сообщений и не пытаться выводить деньги с сомнительных сайтов.
