Песков: Владимир Путин проведет прямую линию с пресс-конференцией до конца года
Песков добавил, что помимо прямой линии запланированы и другие крупные мероприятия
Президент России Владимир Путин в этом году проведет традиционную прямую линию с пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.
— Да, до конца года тоже будем проводить обязательно, — отметил Песков, отвечая на вопрос о планах на этот год. Он добавил, что помимо прямой линии запланированы и другие крупные мероприятия.
Также Дмитрий Песков сообщил журналистам на полях ВЭФ-2025, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится в 2025 году.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».