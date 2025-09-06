Песков: Владимир Путин проведет прямую линию с пресс-конференцией до конца года

Фото: Дарья Пинегина

Президент России Владимир Путин в этом году проведет традиционную прямую линию с пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

— Да, до конца года тоже будем проводить обязательно, — отметил Песков, отвечая на вопрос о планах на этот год. Он добавил, что помимо прямой линии запланированы и другие крупные мероприятия.

Также Дмитрий Песков сообщил журналистам на полях ВЭФ-2025, что послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится в 2025 году.

Анастасия Фартыгина