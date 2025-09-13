В среднем казанцы тратят на рабочую переписку 28% времени

Молодежь проводит в чатах больше времени

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Казани 44% компаний используют только общие мессенджеры, 36% — и общие, и корпоративные, 10% — только корпоративные. 21% компаний допускают ответ в чатах за полчаса, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Чаты занимают в среднем 28% рабочего времени. 14% респондентов тратят на них больше половины дня. Женщины тратят на чаты в среднем 29% времени, а мужчины — 26%, молодежь до 35 лет — 30%, люди старше 45 — 22%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Большинство — 69% — считает мессенджеры полезными для работы. Среди тех, кто тратит на чаты больше половины времени, 64% видят пользу, 20% — вред. Среди тех, кто тратит до 10% времени, только 7% считают мессенджеры помехой.

Справиться с нагрузкой сотрудники пытаются самостоятельно, так как лишь в 1 из 100 компаний руководство ввело периоды тишины. Чаще всего ставят переписку на паузу молодые сотрудники до 35 лет.

Елизавета Пуншева