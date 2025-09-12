В Татарстане ожидается более 100 млрд поступлений акцизов за 2 года

План на 2026/2027 составляет более чем 50 млрд на каждый год

В период 2026—2027 годов от акцизов в бюджет ожидается поступления на сумму более 100 млрд рублей. Об этом сообщил на заседании кабмина Татарстана министр финансов республики Марат Файзрахманов.

По данным, в 2026 году от акцизов в консолидированный бюджет должны поступить 51,1 млрд рублей, а в 2027 году — 53,6 млрд.

Ранее сообщалось, что объем доходов консолидированного бюджета Татарстана в 2026 году составит 604,8 млрд. А на данный момент от акцизов бюджет республики пополнился на 30 млрд рублей.

Наталья Жирнова