«Рубин» объявил о переходе нападающего из Франции

За казанцев Сиве будет выступать под 43-м игровым номером

Фото: Артем Дергунов

Нападающий французского «Генгама» Жак Жюльен Сиве перешел в «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Сиве заявлен за «Рубин» в Российской премьер-лиге (РПЛ) под 43-м игровым номером. Футболист пока не прибыл в расположение команды. Французский нападающий Сиве подписал четырехлетний контракт с «Рубином».



Возможная сумма трансфера футболиста составляет 1,65 млн евро.

В прошлом сезоне второй лиги Франции Сиве забил 11 голов в 28 матчах чемпионата. Всего в составе «Генгама» нападающий сыграл 78 игр, в которых отметился 16 забитыми мячами и двумя ассистами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сиве в три миллиона евро.

Следующий матч «Рубин» проведет 12 сентября в Казани против махачкалинского «Динамо» в рамках РПЛ.

Зульфат Шафигуллин