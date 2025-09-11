Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 12 сентября

17:55, 11.09.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 12 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар вырос на 0,74 рубля, а юань — на 0,04 рубля, евро подешевел на 0,09 рубля

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 85,66 рубля;
  • евро — 99,74 рубля;
  • юань — 11,94 рубля.
Анастасия Фартыгина

