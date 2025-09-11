Банк России опубликовал курс валют на пятницу, 12 сентября
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Доллар вырос на 0,74 рубля, а юань — на 0,04 рубля, евро подешевел на 0,09 рубля
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 85,66 рубля;
- евро — 99,74 рубля;
- юань — 11,94 рубля.
