Дегтярев пригрозил уволить Карпина за отказ поддержать лимит на легионеров

Министр спорта РФ выразил недовольство тренером сборной России

Фото: Артем Дергунов

Министр спорта России Михаил Дегтярев пригрозил уволить главного тренера сборной России Валерия Карпина за его позицию против ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Слова функционера приводит «РБ Спорт».



Дегтярев заявил, что в следующий раз может не согласовать кандидатуру Карпина на пост главного тренера сборной.

— Могу, кстати, не согласовать в следующий раз. Будет комиссия, обсуждать будем. Может ли он покинуть свой пост? Я не знаю, — сказал Дегтярев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее министр спорта России анонсировал поэтапное ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). С 2028 года клубы РПЛ смогут заявить в сезоне не более десяти иностранцев, при этом одновременно на поле можно будет выпустить пятерых.

Карпин несколько последних лет выступает против ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.

Зульфат Шафигуллин