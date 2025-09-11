Дегтярев пригрозил уволить Карпина за отказ поддержать лимит на легионеров
Министр спорта РФ выразил недовольство тренером сборной России
Министр спорта России Михаил Дегтярев пригрозил уволить главного тренера сборной России Валерия Карпина за его позицию против ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Слова функционера приводит «РБ Спорт».
Дегтярев заявил, что в следующий раз может не согласовать кандидатуру Карпина на пост главного тренера сборной.
— Могу, кстати, не согласовать в следующий раз. Будет комиссия, обсуждать будем. Может ли он покинуть свой пост? Я не знаю, — сказал Дегтярев.
Ранее министр спорта России анонсировал поэтапное ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). С 2028 года клубы РПЛ смогут заявить в сезоне не более десяти иностранцев, при этом одновременно на поле можно будет выпустить пятерых.
Карпин несколько последних лет выступает против ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».