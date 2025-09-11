Международный аудитор исламских финансов AAOIFI готовится открыться в Казани

Представительство AAOIFI в Казани появится к маю будущего года

Фото: Максим Платонов

Российское представительство главного законодателя исламского банкинга AAOIFI может открыться в будущем году в Казани. Соответствующие переговоры ведут власти Татарстана с представителями авторитетной арабской организации в области бухучета и аудита исламских финансовых учреждений. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«В этом году на площадке KazanForum мы провели конференцию AAOIFI, и сейчас идет речь об открытии офиса AAOIFI в Казани, чтобы мы могли дальше по этой теме продвигаться», — сообщила Талия Минуллина.

Переговорам предшествовали постоянные контакты с экспертами AAOIFI. «С AAOIFI мы стали работать плотнее. Если раньше мы просто переводили их стандарты, ездили консультироваться и советоваться, то сейчас мы с ними проводим совместные мероприятия», — рассказала она.

Представительство AAOIFI может открыться к началу международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в столице Татарстана в мае 2026 года.

С AAOIFI ведет переговоры команда Минэкономики по поручению раиса РТ, уточнил он. По ее словам, работой по всем вопросам, связанным с открытием в Казани офиса AAOIFI, занимается по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова Министерство экономики РТ.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов встречался с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в мае этого года в Москве. Во время встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Король Бахрейна находился в России по приглашению президента страны Владимира Путина.

Луиза Игнатьева