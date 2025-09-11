Alibaba привлечет $3,2 млрд через выпуск конвертируемых облигаций

Компания направит средства на международное расширение и развитие облачного бизнеса

Крупнейший китайский онлайн-ретейлер Alibaba сообщил, что планирует привлечь $3,2 млрд за счет выпуска конвертируемых облигаций с нулевым купоном. Средства будут направлены на международное развитие компании и укрепление облачного бизнеса. По данным Dealogic, это станет крупнейшим размещением облигаций подобного типа в 2025 году и превзойдет майский выпуск DoorDash на $2,75 млрд.

Согласно условиям сделки, облигации будут конвертироваться в американские депозитарные акции Alibaba по цене на 27,5—32,5% выше рыночной. Срок обращения бумаг установлен до сентября 2032 года. На фоне новости акции компании в Гонконге подешевели на 2,6%, до 139,10 гонконгского доллара, в Нью-Йорке котировки упали на 2,2%. Несмотря на это, с начала года бумаги Alibaba выросли более чем на 70% как в Гонконге, так и в США.

Alibaba активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта и облачных технологий. В 2024 году компания объявила о вложениях в размере 380 млрд юаней ($53,37 млрд) на три года. В августе 2025 года руководство отметило, что инвестиции в ИИ уже дают заметный эффект и помогают росту облачного подразделения, несмотря на общее замедление доходов от других направлений.

В последние месяцы Alibaba активно использует долговые инструменты. В июле 2025 года компания разместила облигации на $1,5 млрд, а в мае 2024 года привлекла $5 млрд через аналогичный выпуск.

Артем Гафаров