Лизинговый рынок в 2025 году: фокус на устойчивость и новые сегменты
Компании усиливали внимание к диверсификации портфелей
ООО «Лизинг-Трейд» раскрывает итоги своей работы за 2025 год. По словам его специалистов, первое полугодие 2025 года стало для лизингового рынка временем перестройки: спрос в разных сегментах менялся, а компании усиливали внимание к диверсификации портфелей.
- На 30 июня текущий портфель компании составил 7,6 млрд руб.
- Чистые инвестиции в лизинг (4,99 млрд руб.) сохранились на уровне прошлого года.
- Чистый долг сократился до 4,99 млрд руб., а соотношение «чистый долг/собственный капитал» снизилось до 3,6 (в 2024 году было 3,8).
- Собственный капитал вырос до 1,38 млрд руб.
За первые полгода объем нового бизнеса составил 1,3 млрд руб. Основные направления:
- оборудование (34% нового бизнеса),
- недвижимость (24%),
- легковой транспорт (16%).
В структуре портфеля увеличилась доля недвижимости (до 28%) и оборудования (до 21%). Доля коммерческого транспорта снизилась — с 28% до 23%.
«Бизнес все активнее инвестирует в оборудование и недвижимость, а также проявляет интерес к обновлению автопарка. Мы готовы поддерживать эти запросы и предлагаем решения, которые помогают нашим клиентам развиваться даже в условиях меняющейся конъюнктуры», — отмечает директор по региональному развитию Рустем Иксанов.
«Лизинг-Трейд» продолжает работать в низкорисковой стратегии, когда качество клиентов важнее объемов. Также делаем акцент на направлении розничного лизинга недвижимости, как наиболее перспективного на данный момент. Мы с оптимизмом смотрим на вторую половину 2025 года в условиях снижении ключевой ставки и сформированного отложенного спроса», — прокомментировал генеральный директор «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих.
