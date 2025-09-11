Лизинговый рынок в 2025 году: фокус на устойчивость и новые сегменты

Компании усиливали внимание к диверсификации портфелей

ООО «Лизинг-Трейд» раскрывает итоги своей работы за 2025 год. По словам его специалистов, первое полугодие 2025 года стало для лизингового рынка временем перестройки: спрос в разных сегментах менялся, а компании усиливали внимание к диверсификации портфелей.



На 30 июня текущий портфель компании составил 7,6 млрд руб.

Чистые инвестиции в лизинг (4,99 млрд руб.) сохранились на уровне прошлого года.

Чистый долг сократился до 4,99 млрд руб., а соотношение «чистый долг/собственный капитал» снизилось до 3,6 (в 2024 году было 3,8).

Собственный капитал вырос до 1,38 млрд руб.

За первые полгода объем нового бизнеса составил 1,3 млрд руб. Основные направления:

оборудование (34% нового бизнеса),

недвижимость (24%),

легковой транспорт (16%).

В структуре портфеля увеличилась доля недвижимости (до 28%) и оборудования (до 21%). Доля коммерческого транспорта снизилась — с 28% до 23%.

«Бизнес все активнее инвестирует в оборудование и недвижимость, а также проявляет интерес к обновлению автопарка. Мы готовы поддерживать эти запросы и предлагаем решения, которые помогают нашим клиентам развиваться даже в условиях меняющейся конъюнктуры», — отмечает директор по региональному развитию Рустем Иксанов.

«Лизинг-Трейд» продолжает работать в низкорисковой стратегии, когда качество клиентов важнее объемов. Также делаем акцент на направлении розничного лизинга недвижимости, как наиболее перспективного на данный момент. Мы с оптимизмом смотрим на вторую половину 2025 года в условиях снижении ключевой ставки и сформированного отложенного спроса», — прокомментировал генеральный директор «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих.

Реклама. ООО «Лизинг-Трейд»