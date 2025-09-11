Продлевается акция: скидка 25% на коммерческие площади в ЖК «НИТИ» в лизинг

Срок сдачи объекта — 2026 год

ООО «Лизинг-Трейд» продлевает до 30 сентября 2025 года акцию на специальные условия при оформлении в лизинг коммерческих помещений в ЖК «НИТИ» от застройщика КамаСтройИнвест.

В рамках акции действует скидка 25%, минимальный аванс составляет 10%, а срок сдачи объекта — 2026 год.

Подробности акции — по телефону 8 (800) 505-73-94. Также, чтобы получить подробную консультацию, можно оставить заявку.

Реклама. ООО «Лизинг-Трейд»