Бастрыкин потребовал проверить информацию о нелегальном хостеле в аварийном доме в Казани

20:10, 10.09.2025

Следственные органы СК России по Татарстану проводят процессуальную проверку по статье 293 УК РФ (халатность)

Фото: Максим Платонов

В Казани началась проверка информации о незаконном хостеле, расположенном в аварийном доме на улице Адмиралтейской. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Этот дом считается исторически ценным, однако местные жители, которые ждут расселения с 2018 года, сообщают о проблемах с постояльцами и выражают опасения за свою безопасность.

Следственные органы СК России по Татарстану проводят процессуальную проверку по статье 293 УК РФ (халатность). Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Владимиру Липскому подготовить доклад о ходе проверки и предварительных результатах.

