Прокуратура начала проверку после смертельного наезда на охранника в Зеленодольске

По предварительной информации, пострадавший был работником частного охранного предприятия

Фото: Динар Фатыхов

В Зеленодольском районе начата проверка после трагического инцидента на птицеводческом комплексе «Ак Барс». 10 сентября 2025 года в селе Осиново водитель погрузчика наехал на охранника, который скончался от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По предварительной информации, пострадавший 1950 года рождения был работником частного охранного предприятия. На место происшествия выехал прокурор Зеленодольска Дмитрий Ерпелев вместе со следственно-оперативной группой.

Прокуратура проводит доследственную проверку, чтобы оценить соблюдение требований охраны труда на предприятии. Если будут выявлены нарушения, последуют меры реагирования.

Анастасия Фартыгина