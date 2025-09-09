В Казани подвели итоги XXI кинофестиваля «Алтын минбар»
В списке победителей семь фильмов из Татарстана, в том числе картина «Человек уходит, песня остается»
В новом здании театра Камала прошла церемония закрытия Международного кинофестиваля «Алтын минбар». Приводим список победителей.
Национальный конкурс:
- Лучший национальный фильм — «Дочки-матери» (Россия, Татарстан).
- Лучший документальный национальный фильм — «Русалки», (Россия, Татарстан).
- Лучший короткометражный национальный фильм — «Человек уходит, песня остается» (Россия, Татарстан).
- Лучший национальный фильм для детей — «Туган батыр» (Россия, Татарстан).
Основная программа:
- Лучший короткометражный игровой фильм — «Без гражданства» (Иран).
- Лучший документальный фильм — «Потерянный сезон» (Иран).
- Лучший анимационный фильм — «По ту сторону» (Россия).
- Лучший сценарий полнометражного игрового фильма — «Эвакуация» (Казахстан).
- Лучший режиссер полнометражного игрового фильма — «Глаза Востока» (Иран).
- Гран-при. Лучший полнометражный игровой фильм — «Оплот стойкости» (Черногория).
Специальные номинации
- Специальный приз раиса РТ — за гуманность в киноискусстве — «История кукольного театра» (Индия).
- Специальное упоминание жюри — «Высеченные ветром» (Марокко).
- Специальный приз мэрии Казани — «Казанский шов» (Россия, Татарстан).
- Приз группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» за диалог культур в исламском мире — «Все для раны» (Иран) и «Махтумкули Фирогий» (Узбекистан).
- Специальный приз Всемирного конгресса татар — «Дом» (Россия).
- Специальная номинация «Война и мир» — «Наши» (Россия, Татарстан).
- Приз за вклад в развитие татарстанского кинематографа — Равиль Шарафиев.
- Специальный приз за веру в искусство кино имени основателя казанского кинофестиваля Зуфара Бухараева — «Нарисованные снегом» (Россия).
- Приз гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ — «Черный лес» (Россия) и «Мгновение вечности» (Узбекистан).
- Приз зрительских симпатий — «Авантюристы» (Россия).
- Приз жюри Netpac — «В мае 44-го» (Россия, Татарстан) и «Глаза Востока» (Иран).
