«Зенит» одержал победу над УНИКСом в финале Кубка Кондрашина и Белова со счетом 89:71

У УНИКСа лучшим игроком был Дишон Пьер с 19 очками, а Маркус Бингэм оформил дабл-дабл, набрав 16 очков и сделав 12 подборов

Петербургский «Зенит» стал победителем предсезонного Кубка Кондрашина и Белова, обыграв казанский УНИКС со счетом 89:71 в финальном матче, который прошел во вторник в Санкт-Петербурге.

Игра началась напряженно, и первая четверть завершилась с минимальным отставанием «Зенита» — 21:22. Однако во второй четверти команды продолжили борьбу, и разница в счете осталась незначительной (36:38). Во второй половине матча «Зенит» значительно прибавил в атаке, выиграв третью четверть 27:18 и завершив игру уверенной победой.

Георгий Жбанов стал звездой матча, набрав 25 очков.

Эта победа стала для «Зенита» пятой подряд в Кубке Кондрашина и Белова. В матче за третье место пермская «Парма» обыграла «Динамо» из Владивостока со счетом 78:73.

Анастасия Фартыгина