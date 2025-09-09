В Каму выпустили 213 тысяч мальков стерляди

Фото: Динар Фатыхов

В селе Бетьки Тукаевского района Татарстана прошла экологическая акция, в ходе которой в реку Каму было выпущено 213 тыс. мальков стерляди. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Местные жители, включая детей, активно участвовали в акции. Для них была организована познавательная программа, где рассказали о значении стерляди для экосистемы Камы Дети также получили возможность самостоятельно выпустить мальков из специальных аквариумов. Кроме того, прошел экоурок на тему: «Вторая жизнь пластика», где ребят познакомили с продуктами из переработанного пластика и показали, как из пластиковых бутылок создают новые полезные вещи.

Стерлядь волжской популяции занесена в Красные книги России и Татарстана, что подчеркивает ее важность для водной экосистемы.

Зарыбление Камы является значительным вкладом в восстановление биоразнообразия региона и поддерживает цели национального проекта «Экологическое благополучие». Место для выпуска мальков было выбрано с учетом наличия хорошей кормовой базы и отсутствия хищников, что поможет им успешно адаптироваться.

Анастасия Фартыгина