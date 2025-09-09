Путин посетил университет «Сириус» и оценил его достижения за десять лет

Целью визита было увидеть, как университет развивался с момента его основания

Владимир Путин посетил научно-технологический университет «Сириус», где ознакомился с работой различных лабораторий и встретился с молодыми учеными. Целью визита было увидеть, как университет развивался с момента его основания. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Очень хотелось посмотреть, что же за эти десять лет произошло — от первого шага, с 1 сентября 2015-го, и до сегодняшнего дня. Я вижу, что движение очень серьезное. Кроме школы, еще и университет возник, лабораторный комплекс, причем по самым разным направлениям, — отметил Путин.

Университет «Сириус» был создан в рамках закона о федеральной территории, подписанного Путиным в 2020 году. Эта территория стала новым видом публично-правового образования с собственным бюджетом. На ее базе расположены олимпийские и образовательные объекты.

Лабораторный комплекс университета открылся в сентябре 2022 года. Он оснащен современным оборудованием и занимается исследованиями в области генных технологий, фармацевтики, медицины и сельского хозяйства.

Анастасия Фартыгина