В Царево Village выставили на продажу детский сад за 85 млн рублей
В жилом комплексе Царево Village в Татарстане на «Авито» выставлено на продажу здание детского сада. Стоимость объекта составляет 85 млн рублей, что соответствует 21 503 рублям за квадратный метр.
Общая площадь помещения — 3 953 квадратных метра, оно расположено на первом этаже и имеет чистовую отделку.
Объект находится в густонаселенном районе, что обеспечивает высокий пешеходный и автомобильный трафик.
- История цен на данный объект показывает значительные колебания: в марте 2020 года он стоил почти 178 млн рублей, а в мае 2024 года цена снизилась до 85 млн.
