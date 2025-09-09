В Царево Village выставили на продажу детский сад за 85 млн рублей

История цен на данный объект показывает значительные колебания: в марте 2020 года он стоил почти 178 млн рублей, а в мае 2024 года цена снизилась до 85 млн

В жилом комплексе Царево Village в Татарстане на «Авито» выставлено на продажу здание детского сада. Стоимость объекта составляет 85 млн рублей, что соответствует 21 503 рублям за квадратный метр.

Общая площадь помещения — 3 953 квадратных метра, оно расположено на первом этаже и имеет чистовую отделку.



Объект находится в густонаселенном районе, что обеспечивает высокий пешеходный и автомобильный трафик.

История цен на данный объект показывает значительные колебания: в марте 2020 года он стоил почти 178 млн рублей, а в мае 2024 года цена снизилась до 85 млн.

Анастасия Фартыгина