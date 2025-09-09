Новости общества

Гендиректора АО «ТАИФ-НК» Максима Новикова наградили орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»

16:05, 09.09.2025

Указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении генерального директора АО «ТАИФ-НК» Максима Анатольевича Новикова орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Награда присуждена «за значительный вклад в развитие промышленного потенциала Республики Татарстан, многолетний плодотворный труд».

