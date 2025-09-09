После протестов в Непале страна перешла под контроль демонстрантов

Президент Непала Рам Чандра Паудел уже подал в отставку, а ранее это сделал и премьер-министр Шарма Оли

В Непале протестующие атаковали дом бывшего премьера Джаны Натха Кханала, подожгли его, когда его жена находилась внутри. По информации портала Khabarhub, женщина получила серьезные ожоги и была доставлена в ожоговый центр, позже она скончалась.

Протестующие объявили, что «страна перешла под их контроль», и требуют формирования гражданского правительства и новых выборов. Президент Непала Рам Чандра Паудел уже подал в отставку, а ранее это сделал и премьер-министр Шарма Оли.

Протесты, получившие название «революция поколения Z», привели к насилию: протестующие поджигают правительственные здания и нападают на чиновников.

В связи с протестами Ассоциация туроператоров России сообщила, что в Непале могут находиться всего 350—400 российских туристов, из которых не более 50 человек находятся в организованных турах.

Ближайшие заезды не отменяются, и аннуляций на будущие поездки не зафиксировано. Большинство туристов предпочитают не оставаться в Катманду, где проходят протесты, а направляются в горы.

Высокий туристический сезон в Непале начнется в октябре, страна всегда привлекала альпинистов и ценителей восточной культуры. Однако текущая политическая нестабильность вызывает опасения у туристов и операторов.

Анастасия Фартыгина