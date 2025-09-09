«Водоканал» пояснил причину планового отключения воды в Авиастроительном районе

Причина отключения — работы по присоединению водопровода к Казанскому вертолетному заводу

В Авиастроительном районе и части Московского района отключат холодную воду 19 сентября в 22:00 и включат 21 сентября в 14:00. По сообщению пресс-службы МУП «Водоканал» Казани, воды не будет из-за присоединения нового водопровода для Казанского вертолетного завода.

«В МУП «Водоканал» обратился Казанский вертолетный завод с просьбой подключить вновь проложенный водопровод. Чтобы выполнить эти работы, необходимо отключить магистральный водопровод, по которому поступает вода для почти всего Авиастроительного района и части Московского района, — пояснили в пресс-службе. — Просим жителей заранее спланировать выходные и подготовиться к отключению. Благодарим за понимание».

Также в МУП уточняют, что магистральный водопровод необходимо постепенно отключать и также постепенно заполнять водой, чтобы предотвратить гидроудары, этим обусловлен период отключения.

«Так как под отключение попали 47 социальных учреждений, это больницы, школы, садики, а также 175 административных зданий, работы решили провести в субботу и воскресенье, когда большая часть этих организаций не работает», — добавили в «Водоканале».

На время отключения будет организован подвоз воды. Предприятие обещает выполнить работы раньше обозначенного срока. Полный список адресов, попавших под отключение, размещен на официальном сайте «Водоканала».