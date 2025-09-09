Финансовый директор Dell Йвонн МакГилл уходит из компании

Временным руководителем станет Дэвид Кеннеди, компания сохраняет финансовые прогнозы

Компания Dell Technologies объявила, что финансовый директор Йвонн МакГилл уйдет с поста с 9 сентября после почти трех десятилетий работы. Временным руководителем станет Дэвид Кеннеди, который работает в Dell 27 лет и сейчас занимает должность старшего вице-президента по глобальным бизнес-операциям и финансам.

МакГилл продолжит выполнять консультативные функции до 31 октября. В заявлении Dell уточнила, что решение о выходе не связано с разногласиями по финансовым вопросам, внутреннему контролю, операционной деятельности или политике компании.

После объявления акции Dell снизились на 1,8% после закрытия торгов. Компания подтвердила свои финансовые прогнозы на третий квартал и на весь год, которые были опубликованы в прошлом месяце.

За день это второй уход «долгожителей» из крупнейших IT-компаний. Так, сегодня же стало известно, что Intel покидает директор по продуктам Мишель Джонстон Холтхаус, проработавшая там три десятка лет.

Артем Гафаров