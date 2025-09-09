Intel объявила о кадровых перестановках и уходе топ-менеджера

Компанию покидает директор по продуктам Мишель Джонстон Холтхаус после 30 лет работы

Компания Intel объявила о масштабных кадровых перестановках. Свой пост покидает директор по продуктам Мишель Джонстон Холтхаус, проработавшая в компании более 30 лет. Она занимала ряд руководящих должностей, включая временное руководство корпорацией после ухода Пэта Гелсингера в 2024 году. В ближайшие месяцы Холтхаус продолжит работу в качестве стратегического советника.

По данным Reuters, нынешний гендиректор Лип Бу Тан стремится упростить структуру управления, сократив число уровней и подчиняя ключевые подразделения напрямую себе. Эти шаги сопровождаются сокращением рабочих мест для повышения эффективности работы компании.

На фоне перестановок в Intel назначен новый исполнительный вице-президент и глава подразделения дата-центров Кеворк Кечичян. Он ранее занимал руководящие посты в Arm, а также работал в NXP Semiconductors и Qualcomm. Дополнительно компания создает центральную инженерную группу под руководством старшего вице-президента Сриневасана Айенгара, который займется развитием нового бизнеса по выпуску специализированных чипов.

Другие изменения коснулись подразделений Foundry и клиентских решений. Исполнительный вице-президент Нага Чандрасекаран расширит зону ответственности, включив Foundry Services, а Джим Джонсон назначен руководителем группы клиентских вычислений. Перестановки происходят в условиях неопределенности вокруг компании: в августе президент США Дональд Трамп заявил о планах выкупа 10% акций Intel и публично призвал Липа Бу Тана уйти в отставку из-за конфликта интересов.

Артем Гафаров