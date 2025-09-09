ЕК грозит Google новым многомиллиардным штрафом

Компания обязана представить план по борьбе с антиконкурентной практикой в течение 60 дней

Европейская комиссия потребовала от Google разработать план по пресечению антиконкурентной практики и дала компании 60 дней на его представление. В случае невыполнения требований корпорацию ожидают «соответствующие меры», включая крупный многомиллиардный штраф и возможную продажу части рекламного бизнеса.

Расследование по этому направлению ведется с лета 2021 года. В 2023 году ЕК подняла вопрос о том, что бизнес рекламных технологий Google может нарушать законы о конкуренции. Американское Министерство юстиции также указывало на нарушения антимонопольного законодательства США.

Вице-президент Google Ли-Энн Малхолланд назвала решение «неправильным» и заявила о планах обжаловать его. По ее словам, требования регулятора могут навредить тысячам европейских компаний и затруднить их работу.

Это уже четвертый случай, когда ЕК налагает на Google многомиллиардный штраф в рамках антимонопольного дела. В ходе расследования комиссия установила, что корпорация отдает предпочтение собственным сервисам онлайн-рекламы. В начале сентября суд в США разрешил Google сохранить контроль над Chrome и Android, несмотря на требования Минюста.

Артем Гафаров