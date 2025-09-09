В Советском районе Казани появились два новых мурала

Арт-объекты созданы по эскизам учеников школы «ДАШКА»

Фото: предоставлено Басыровой Инной

Рисунки украсили трансформаторные подстанции в жилом комплексе «Яратам» — работы стали победителями одноименного конкурса паблик-арта, организованного группой компаний «СМУ-88» совместно с архитектурно-дизайнерской школой «ДАШКА». Эскизы «Рассвет новой эры» и «Казань — мой город, моя сказка» выбрали в ходе народного голосования, в котором приняли участие более 4600 человек. Их авторы — казанские школьницы Даниэла Насырова и Милена Гатиятова.

«Мы поддерживаем тренд на локальный паблик-арт и считаем, что он должен стать неотъемлемой частью повседневной городской среды. Обычные технические сооружения, такие как трансформаторные подстанции, — это отличные холсты для творчества. Благодарим школу «ДАШКА» за помощь в организации конкурса. Каждый эскиз, который мы получили от их учеников, был уникален, а муралы получились невероятно яркими и запоминающимися. Желаю ребятам успехов в их дальнейшем творческом пути», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Накануне в Казанском государственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ) прошла торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса. Ректор КГАСУ Рашит Низамов и генеральный директор СМУ-88 Наиль Галеев вручили дипломы и ценные призы.

«Ученики нашей архитектурно-дизайнерской школы «ДАШКА», нынешние и будущие студенты нашего университета — это креативные и талантливые ребята. Многие из них уже сегодня достойно представляют КГАСУ на всероссийских и международных конкурсах, участвуют в самых разных творческих проектах. Мы искренне гордимся их успехами и верим, что впереди у них еще больше ярких достижений. Во многом это возможно благодаря поддержке наших надежных друзей и партнеров — таких компаний, как СМУ-88. Благодарим их за то, что дали нашим ребятам возможность проявить себя и раскрыть свой потенциал в конкурсе «Яратам», — подчеркнул ректор КГАСУ Рашит Низамов.

Напомним, этим летом СМУ-88 совместно со школой «ДАШКА» запустило конкурс паблик-арта «Яратам» среди учащихся школы в возрасте 14–18 лет. На участие в конкурсе поступило 32 заявки от 29 участников. Их работы раскрывают темы любви, добра, фантазии и родного города.

