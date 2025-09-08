Грицаенко — о состоянии «Рубина»: «Тренируемся и готовимся к Махачкале»

В условиях отсутствия ряда ключевых игроков, включая легионеров, команда сосредоточена на улучшении физической формы и тактической подготовке

Фото: Артем Дергунов

Алексей Грицаенко, защитник казанского «Рубина», рассказал «Реальному времени» на открытой тренировке о текущем состоянии команды. В условиях отсутствия ряда ключевых игроков, включая легионеров, команда сосредоточена на улучшении физической формы и тактической подготовке.

— Что нам остается? Тренируемся, готовимся, подтягиваем физическую форму. У нас отсутствует группа игроков, но тем не менее мы здесь. У нас есть время улучшить физические кондиции и отработать тактические моменты. Поэтому все в рабочем режиме, — отметил Грицаенко.

Также защитник поделился мнением о предстоящем сопернике — команде из Махачкалы. По его словам, хотя теоретической подготовки не было, команда следит за футболом и понимает, что соперник организован и силен в единоборствах.

— Матч будет непростым, и нам нужно серьезно готовиться к этому сопернику, — добавил он.

Зульфат Шафигуллин