За прошедшую неделю в Татарстане зафиксировали 55 пожаров: четыре человека погибли

Также случайные падения с берега в холодную воду остаются основной причиной трагедий осенью

Фото: Динар Фатыхов

С 1 по 7 сентября в Татарстане произошло 55 пожаров, в результате которых погибли четыре человека, а трое получили травмы. Пожарные успели спасти двух человек из огня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Государственная противопожарная служба призывает граждан быть внимательными и соблюдать меры безопасности. В частности, рекомендуется следить за исправностью газового оборудования, не оставлять газовые приборы включенными без присмотра и не ставить мебель рядом с ними.

На водоемах республики зафиксировано отсутствие происшествий. Однако МЧС России предупреждает, что случайные падения с берега в холодную воду остаются основной причиной трагедий осенью. Специалисты советуют не оставлять детей без присмотра у водоемов и быть осторожными на обрывистых берегах.



Анастасия Фартыгина