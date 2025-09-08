В Татарстане отремонтировали дорогу в Бавлинском районе за 45,4 млрд рублей
Отремонтированный участок протянулся на 2,412 километра
В Татарстане завершился ремонт дороги Потапово-Тумбарла — Татарский Кандыз в Бавлинском районе. Проект стал частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
Общая стоимость работ составила 45,4 млрд рублей, из которых 35,9 млрд выделено из федерального бюджета, а 9,6 млрд — из бюджета Татарстана.
Отремонтированный участок протянулся на 2,412 километра. В ходе работ были выполнены следующие мероприятия:
- фрезерование старого асфальтобетонного покрытия;
- устранение пучин;
- укладка выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси;
- создание верхнего слоя покрытия на площади более 14 тысяч квадратных метров;
- укрепление обочин с помощью асфальтогранулята;
- нанесение дорожной разметки.
Подрядчиком выступила компания ООО «Татнефтедор».
Напомним, что Кабмин Татарстана увеличил бюджет на дорожные работы в 2025 году с 39,1 млрд до 47,9 млрд рублей.
