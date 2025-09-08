Новости общества

В Татарстане отремонтировали дорогу в Бавлинском районе за 45,4 млрд рублей

15:10, 08.09.2025

Отремонтированный участок протянулся на 2,412 километра

Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В Татарстане завершился ремонт дороги Потапово-Тумбарла — Татарский Кандыз в Бавлинском районе. Проект стал частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Общая стоимость работ составила 45,4 млрд рублей, из которых 35,9 млрд выделено из федерального бюджета, а 9,6 млрд — из бюджета Татарстана.

Отремонтированный участок протянулся на 2,412 километра. В ходе работ были выполнены следующие мероприятия:

  • фрезерование старого асфальтобетонного покрытия;
  • устранение пучин;
  • укладка выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси;
  • создание верхнего слоя покрытия на площади более 14 тысяч квадратных метров;
  • укрепление обочин с помощью асфальтогранулята;
  • нанесение дорожной разметки.
Подрядчиком выступила компания ООО «Татнефтедор».

Напомним, что Кабмин Татарстана увеличил бюджет на дорожные работы в 2025 году с 39,1 млрд до 47,9 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина

