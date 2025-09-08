В Иерусалиме произошел теракт в автобусе
Число пострадавших достигает от 15 до 20 человек
В Иерусалиме произошел теракт в пассажирском автобусе. Как сообщает RT, двое террористов открыли стрельбу по пассажирам. Это следует из данных местных СМИ.
Преступники были нейтрализованы на месте происшествия. По последним данным, в результате нападения девять человек получили тяжелые ранения. Различные источники сообщают о разном количестве пострадавших: израильские СМИ говорят о 15 раненых, палестинские — о 20 пострадавших.
Правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия.
