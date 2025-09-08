В Казани закрыли кафе Chalbar на 30 суток

Это произошло после выявления кишечной инфекции у посетителя заведения

В Казани приостановлена работа кафе Chalbar после выявления случая кишечной инфекции у посетителя. Об этом сообщили в телеграм-канале Роспотребнадзора по Татарстану.

Роспотребнадзор провел проверку заведения на улице Чистопольской, 86/10 и обнаружил серьезные нарушения. В ходе инспекции снято с реализации 6 партий продуктов общим весом более 5 кг. В блюде «Гирос с курицей» и на спецодежде повара найдены бактерии группы кишечных палочек.

Суд принял решение о запрете деятельности предприятия на 30 суток после составления протоколов об административных правонарушениях. Помещения кафе опечатаны.



Наталья Жирнова