Татарстан оказался в числе лидеров по доле молодых ИП

Каждый четвертый предприниматель в республике моложе 35 лет

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по доле молодых индивидуальных предпринимателей (ИП). Практически каждый четвертый ИП в республике — 27% — в возрасте до 35 лет. Этот показатель соответствует аналогичному в Северной Осетии — Алании, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Сбераналитики».

В целом по России доля молодых предпринимателей составляет 23%. Наибольшая концентрация молодых ИП зафиксирована в регионах Северного Кавказа и Сибири. Лидером стала Чеченская Республика, где 38% индивидуальных предпринимателей моложе 35 лет.

В Ингушетии и Туве этот показатель составляет 32%, в Дагестане — 31%. Среди крупных городов выделяются Москва с 28% и Санкт-Петербург с 26%.



Анализ «Сбераналитики» также выявил, что среди молодых предпринимателей преобладают мужчины — их доля составляет 58%, тогда как женщины занимают 42%.

Рената Валеева